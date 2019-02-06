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Президент Афганистана: «США — наш главный союзник»

Политика

«Афганское правительство работает с ними, чтобы устранить угрозу террора»

Кабул, 6 февраля 2019, 19:24 — REGNUM  Президент Афганистана Ашраф Гани приветствует заявления президента США Дональда Трампа о поддержке афганского правительства в деле борьбы с терроризмом, 6 февраля передает агентство Reuters.

«США — наш главный союзник. Афганское правительство работает с ними, чтобы устранить угрозу террора Афганистану, США, региону и международному сообществу», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой президента Гани.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в послании к нации призвал прекратить «бесконечную войну» в Афганистане, однако не озвучил сроков вывода американских войск из страны.

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