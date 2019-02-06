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Трамп призвал прекратить «бесконечную войну» в Афганистане

Политика

«Великие нации не должны вести бесконечные войны»

Вашингтон, 6 февраля 2019, 18:56 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп надеется прекратить «бесконечную войну» в Афганистане, 6 февраля передает агентство Reuters.

«Великие нации не должны вести бесконечные войны», — заявил Трамп в послании «О положении страны».

Трамп отметил, что «прогресс в переговорах» с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поможет «сократить присутствие» США в регионе и «действительно сосредоточиться на борьбе с терроризмом».

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США проигрывают Афганистан
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