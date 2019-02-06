США и Великобритания встревожены отстранением врио главы Минздрава Украины

Киев, , 07:56 — REGNUM Посольства США и Великобритании выразили обеспокоенность отстранением и.о. министра здравоохранения американки Ульяны Супрун и пообещали следить за ситуацией, сказано 5 февраля на официальных страница посольств в социальных сетях.

«Ожидаю подробностей этого решения, но встревожена его потенциальным влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине», — написала посол Великобритании на Украине Джудит Гоф на своей странице в социальной сети Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля административный суд Украины вынес решение запретить Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения страны. Поводом стало обращение депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

Свою поддержку американскому «реформатору» выразил министр иностранных дел Павел Климкин и президент Украины Пётр Порошенко.

Читайте также: Климкин заступился за Супрун: Так можно далеко зайти

А также: Порошенко выразил поддержку отстраненной врио главы Минздрава Украины

Отметим, решение суда может быть обжаловано в течение 15 дней.