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Климкин заступился за Супрун: Так можно далеко зайти

Политика

Министр сравнил инцидент с Супрун с ящиком Пандоры

Киев, 6 февраля 2019, 07:42 — REGNUM  Отстранение от должности врио главы украинского минздрава Ульяны Супрун грозит обернуться серьезными последствиями. Об этом написал на своей странице в Facebook глава МИД Украины Павел Климкин, сравнив инцидент с Супрун с ящиком Пандоры.

Климкин отметил, что решение суда для украинского права, не основанного на прецедентах, «открывает ящик Пандоры». К своему комментарию он добавил отметку «поддерживаю Супрун».

«Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех и.о. Так можно далеко зайти», — добавил Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Окружной административный суд Киева запретил Ульянe Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения из-за наличия американского гражданства. Президент Петр Порошенко выступил в поддержку врио министра и заявил, что ценит Супрун за проделанную работу.

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