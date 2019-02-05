Порошенко выразил поддержку отстраненной врио главы Минздрава Украины

Киев, , 21:05 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает американскую гражданку Ульяну Супрун, которая является временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Украины и была отстранена от этой должности по решению суда. Соответствующее заявление Порошенко опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 5 февраля.

«Хочу подчеркнуть, что Ульяна Супрун имеет полную поддержку президента Украины. Ценю всё то, что мы вместе сделали в направлении реализации медицинской реформы», — пишет Порошенко.

Он также выразил надежду, что украинский суд в итоге «установит истину» в сложившейся ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, окружной административный суд Киева вынес решение запретить американке Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Об этом с радостью сообщил глава Радикальной партии Украины, кандидат в президенты этой страны Олег Ляшко.

Стоит отметить, что по закону Супрун, будучи гражданкой США, не могла занимать должность даже временно исполняющего обязанности министра, однако она занимает её с 2016 года.

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