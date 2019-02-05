Atlantic Council: Стратегия Трампа в отношении Африки удивила всех

Максим Исаев, , 07:56 — REGNUM

Африка, как правило, всегда находилась на одной из последних строчек в списке внешнеполитических приоритетов США. Исторически сложилось так, что американские президенты, занимавшие свой пост два срока подряд, начинали развивать отношения с африканским континентом только на втором сроке. Многие президенты США, которые находились на своем посту один срок, часто вообще пренебрегали данным континентом. Нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удивил многих, когда решил нарушить сложившуюся тенденцию, пишет Джонатан Гасс в статье для издания Atlantic Council.

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В декабре 2018 года советник по национальной безопасности США Джон Болтон обнародовал официальную стратегию США в отношении Африки. Первоначально документ был подготовлен для публичного обсуждения, но затем был засекречен, а это означает, что от общественности будут скрыты многие детали данной стратегии. Тем не менее заявления Болтона могут дать некоторое представление о том, к чему стремится администрация Трампа в Африке.

Что касается сферы безопасности, то после терактов 11 сентября 2001 года Вашингтон усилил свое военное взаимодействие с ключевыми африканскими странами, как в ответ на постоянные конфликты (например, в Южном Судане и Демократической Республике Конго), так и для сдерживания процесса радикализации (прежде всего, в Сахеле, Северной Африке, и странах Африканского Рога). Администрация бывшего президента США Джорджа Буша объявила о создании объединенного Африканского командования (AFRICOM) в 2007 году. При администрации другого американского президента Барака Обамы Пентагон создал несколько новых военных форпостов по всему континенту и установил партнерские отношения с Камеруном, Угандой и множеством других стран в сфере борьбы с терроризмом. Обама также резко увеличил присутствие сил специальных операций США в африканских странах и увеличил количество авиаударов по террористам.

За первые два года своего правления Трамп еще больше увеличил количество воздушных ударов на всем континенте, особенно в Сомали, где силы безопасности США в 2018 году нанесли сорок семь авиаударов по местной экстремистской группировке (рост численности авиаударов по сравнению с 2016 годом составил 200%). В марте 2017 года Белый дом решил упростить ряд правил и положений, регулирующих порядок нанесения воздушных ударов, что позволило Пентагону преследовать цели без одобрения Овального кабинета. Всплеск авиаударов почти наверняка осложнил деятельность террористических организаций на всем континенте, однако предшественники Трампа обнаружили, что увеличение количества авиаударов может вызвать негативную реакцию общественности и наращивание вербовки новых членов в экстремистские группировки.

Предыдущие американские администрации придерживались более целостного подхода к оказанию помощи африканскому континенту в области безопасности, наращивая не только количество авиаударов, но также объемы помощи в целях развития и поддержки местных вооруженных сил. Трамп, напротив, скептически относится к гуманитарным усилиям США на континенте и усилиям, направленным на поддержку развития, а также грозит резко сократить финансовую поддержку африканским странам. В своем выступлении в фонде «Наследие» в Вашингтоне 13 декабря 2018 года Болтон ясно дал понять, что Соединенные Штаты намерены расширить помощь в области безопасности для «ответственных региональных заинтересованных сторон» и сократить поддержку «непродуктивных, неудачных и неподотчетных» миротворческих миссий ООН. Поддержка миротворческих миссий ООН на континенте являлась отличительной чертой политики администрации Обамы в отношении конфликтов в Африке. Обама предложил найти «африканское решение африканских проблем». Поэтому нынешние заявления о необходимости сокращения поддержки миссий ООН демонстрируют значительное изменение в африканской стратегии.

В сфере торговли администрация Трампа ориентируется на торговую среду, значительно отличающуюся от той, с которой столкнулись его предшественники: во многих африканских странах Соединенные Штаты больше не являются желаемым инвестором. Объём торговли США с континентом начал сокращаться с 2008 года, в то время как конкурирующие державы, включая Китай, Индию, Турцию, Россию и страны Персидского залива, укрепили дипломатические связи, расширили торговлю и инвестиции. Это уже привело к подрыву конкурентоспособности США в регионе, и эта тенденция продолжает усиливаться. Болтон посвятил значительную часть своей речи осуждению «хищнических практик» Пекина и Москвы в Африке, которые, по его словам, приводят к наращиванию задолженности африканских стран и усугубляют проблему коррупции.

Нужно отметить, что администрация Трампа объявила о новой инициативе под названием «Процветающая Африка». Эта инициатива в настоящее время находится в зачаточном состоянии, но в конечном итоге может стать еще одним средством стимулирования инвестиций США в Африку и выработки моделей взаимодействия, альтернативных моделям, предлагаемым КНР и Россией.

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Наконец, администрация Трампа выразила желание договориться о типовом соглашении о свободной торговле (FTA) с африканскими странами. Это долгожданное событие. Цель закона об экономическом росте и возможностях в Африке (AGOA), который в настоящее время предоставляет сорока африканским странам беспошлинный доступ к рынку США, всегда заключалась в том, чтобы повысить необходимые стандарты торговли в африканских странах, после чего у африканских стран появилась бы возможность для заключения официального соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами. Однако данный подход может войти в противоречие с усилиями африканских стран по стимулированию торговли на региональном уровне. Многие африканские лидеры больше стремятся заключить африканское континентальное соглашение о свободной торговле, чем двусторонние соглашения со сторонними государствами.

Когда Трамп победил на президентских выборах, многие эксперты предсказывали, что его приход негативно отразится на отношениях между США и Африкой, полагая, что африканский континент отойдет со второго на третий план. Администрация Трампа, безусловно, удивила этих экспертов, сформулировав стратегию в отношении Африки в столь сжатые сроки. Но стратегия Трампа также, безусловно, является предупредительным выстрелом, сигнализирующим о намерении администрации оспорить устоявшиеся нормы в области поддержания мира, гуманитарной помощи и развития. Обострение конкуренции с другими крупными державами, похоже, повысило значение Африки. Можно ожидать, что Трамп преподнесет еще немало сюрпризов в отношении Африки.