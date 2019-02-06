Белоруссия возьмется за информвойну по-научному

Минск, , 03:04 — REGNUM Информационная безопасность Белоруссии стала темой совещания, проведенного Александром Лукашенко 31 января. О том, как Белоруссия в лице своих пропагандистов и спецслужбистов предлагает бороться за победу собственного светлого образа в информационном пространстве, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Белорусский агитпроп, несмотря на свой чрезвычайно раздутый размер, раз за разом показывает собственную неэффективность. Это вызвало тревогу уже и на самом высшем уровне. Затраченные на белорусские государственные СМИ деньги просто не оправдывают себя — потребитель не желает получать информацию из этих источников и голосует «ногами» в сторону не столь приглаженной и идеологически выверенной альтернативы. Доходит до того, что бедой признаются даже популярные телеграм-каналы, не говоря уже о «много себе позволяющих» российских СМИ, заткнуть которые Александр Лукашенко уже неоднократно просил российского президента.

По мнению Лукашенко, видимо, если бы не российские СМИ, рыночный социализм в Белоруссии уже был бы построен, и, может быть, даже с человеческим лицом. На прошедшем 31 января совещании Лукашенко посетовал на слабое противодействие и малую эффективность, в результате совещавшиеся решили создать «научное учреждение, которое бы занималось вопросами политического анализа и исследовало бы информационные потоки». Повлияет ли принятое решение на русофобско-националистическую составляющую белорусского инфорпространства, и если да, то в какую сторону?

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