Лукашенко готовится к войне. Информационной. Против России. Начнёт с Путина

Сергей Артёменко, , 11:04 — REGNUM

Александр Лукашенко 31 января провёл совещание по вопросам «новых подходов» в обеспечении информационной безопасности Белоруссии. К обсуждению были приглашены представители спецслужб, чиновники и пропагандисты. Ключевым вопросом совещания стала контрпропаганда.

На совещании 31 января были вновь подняты проблемные вопросы, которые не давали Лукашенко покоя в предыдущие годы — и особенно в 2018 году. Как показала практика, созданная в Белоруссии система госагитпропа чрезвычайно громоздкая, затратная, непрофессиональная и малоэффективная. Что делать с набиравшими популярность Telegram-каналами, доводившими отдельных чиновников до бессильной истерики, в Минске попросту не знали.

Перестановки в «идеологической вертикали» никак не решили системных проблем и, скорее, даже их усугубили. Попытки возродить «районки» стали наглядным подтверждением интеллектуального кризиса пресловутой «идеологической вертикали», пребывающей в выхолощенном состоянии из-за отсутствия заказанной, щедро оплаченной и так и не «выкристаллизованной» государственной идеологии. Усиление цензуры стало мощным стимулом ухода в социальные сети и окончательной изоляции государственных СМИ.

Госагитпроп Белоруссии подобен автоклаву, в котором стерилизуется около полутысячи консервных банок с этикетками «БТ-1», «ОНТ», «Советская Белоруссия» (или «Беларусь сегодня»), «БелТА», «Минск-новости», «На страже», «Ваяр» и т. п., однако их содержание мало кому интересно. Идёт пережигание дефицитных ресурсов, консервы вздуваются ещё до поступления на прилавок, потребитель голосует рублём против и не желает брать неликвид даже в нагрузку; делать хорошую мину при плохой игре не получается, и всё это очень сильно нервирует топ-менеджмент ЗАО «Рэспубiка Беларусь».

Открывая совещание по проблемам информационной безопасности своего политического режима, Александр Лукашенко сообщил, что только что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным и в итоге «в плане предстоящей встречи определили, что мы серьезно обсудим эту проблему в контексте наших двусторонних отношений». Несложно догадаться, что президента России в очередной раз попросят заткнуть рот российским СМИ. Подобные просьбы звучали и ранее, однако Россия — не Белоруссия или Украина, где отрезают головы журналистам, подрывают их средь бела дня в автомобилях и т. п.

Лукашенко вспомнил о войне, отметив, что она «никогда не начинается без информационного давления и противоборства». Ключевой проблемой, которая якобы мешает успешно строить пресловутый рыночный социализм в Белоруссии, было названо давление со стороны российских СМИ — прежде всего электронных и тех источников информации, которые распространяются через интернет.

«Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, и так далее, и так далее — это основной вопрос, который я хотел бы с вами обсудить», — сообщил он собранным на совещание.

Отдельно было акцентировано внимание на Telegram-каналах, а также вопросах «пропаганды и контрпропаганды». Лукашенко поставил задачу:

«Противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Белоруссию, а они порой с разных сторон предпринимаются, — мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться». «Поэтому в более таком масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Белоруссии — это уже в плане, вопрос номер один, который мы рассмотрим», — сообщил он участникам совещания.

«Главная тема — это эффективность. Эффективность пока у нас слабая, слабая», — признал Лукашенко, акцентируя внимание на главной теме основного вопроса.

«Мы слабо противодействуем, — признал Лукашенко. — Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации».

Среди прочих вопросов совещания — удержание в Белоруссии денег от рекламных доходов, что немаловажно с учётом опыта отношений официального Минска с различными британскими проходимцами. Специалистов хоть отбавляй, а государственное телевидение смотреть невозможно, от «радио суицид» расшатываются остатки нервной системы, рекламные ролики про «сильную и процветающую Беларусь» приходится заказывать на загнивающем Западе.

Также был поставлен вопрос о создании системы медиа-измерений. До сих пор госСМИ особенно не волновались за свои рейтинги, потому что у них стабильный источник бюджетного финансирования и принудительная подписка. Рейтинги были для негосударственной прессы — это ей надо было бороться за читателя, а государственной прессе надо было бороться за совсем другое. Так и получился автоклав в лесу, где стерилизуются никому не нужные овощные консервы.

После совещания начальник информационно-аналитического управления секретариата Совбеза Олег Макаров сообщил, что Лукашенко принял решение о создании ещё одной структуры:

«Главой государства принято решение о создании в республике научной организации — научного учреждения, которая бы занималась вопросами политического анализа, и исследовала бы информационные потоки — и внешние, и внутренние, и готовила бы важный стратегический анализ ситуации в стране и за рубежом», — сообщил Макаров.

В информационных потоках Белоруссии доминируют националистические русофобские электронные СМИ и российский медийный продукт. С доступностью интернета пропала необходимость в приобретении спутниковых тарелок, оформлению дорогой подписки на газеты из другой части Союзного государства.

Мининформации Белоруссии сообщило, что по состоянию на 1 января 2019 года в госреестре СМИ были зарегистрированы 1650 печатных изданий, из которых менее трети (441) государственные. В реестр внесено 743 газеты (220 из них государственные), 866 журналов (210), 31 бюллетень (11), 8 каталогов и 2 альманаха — все негосударственные. Из 276 электронных СМИ государственных 193: из 174 радиопрограмм 148 — государственные, из 102 телепрограмм 45 — государственные. Зарегистрировано 9 информагентств, из которых лишь 2 указаны как государственные, а также 4 сетевых издания, из которых 3 государственных.

Важное уточнение: не все формально негосударственные СМИ в Белоруссии являются таковыми. Не все распространяющиеся в Белоруссии СМИ зарегистрированы. Министерство информации РБ давно превратилось в избыточную структуру, статусное прикрытие для разных шарлатанов и придаток репрессивного аппарата. Достаточно посмотреть на прежние места работы нынешнего министра информации Александра Карлюкевича, чтобы вполне ясно увидеть будущее, уготованное информационному пространству Белоруссии с такими профессионалами, которых в обойме у Лукашенко хоть отбавляй.

Ещё одно основание для такого вывода — официальная статистика зарегистрированных СМИ за последнюю пятилетку. Динамика деградации информационного пространства страны очевидна: в 2018 году было зарегистрировано 9 новых газет и аннулированы свидетельства о госрегистрации СМИ у 17 газет (почти в два раза больше), зарегистрировано 17 журналов и снято с регистрации 18 журналов, по электронным СМИ отрицательная динамика в разы.