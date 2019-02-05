Весёлые старты: безработный, пенсионерка и два бизнесмена «подались» в мэры

Владивосток, , 09:41 — REGNUM Во Владивостоке в разгаре конкурс на замещение должности главы города. По информации пресс-службы гордумы, на данный момент документы на участие в конкурсе сдали шесть человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, первые кандидаты Олег Вельгодский и Сергей Мильвит «подались» 1 февраля. Ещё четыре потенциальных участника мэрского конкурса пришли в комиссии в первые дни месяца.

На данный момент приняты документы от 34-летнего безработного Дмитрия Туреева, пенсионерки Татьяны Рындиной, имеющий обширный послужной список: от службы в УВД, мэрии до санитарки в медцентре ДВФУ. На данный момент Рындина — директор Фонда помощи многоквартирному жилому дому Подножье 28 «Юбилей».

Далее в списках конкурсантов на градоначальника: 43-летний администратор ООО «Пегас» Ботур Исмаилов и37-летний предприниматель Денис Мельников.

Принимать документы будут до 11 февраля.

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Как сообщалоИА REGNUM, 30 января начался приём документов на конкурс по замещению должности главы Владивостока. Первый этап конкурса состоится 12 марта, второй — 18 марта. А вот заключительный аккорд по обнародованию имени нового мэра столицы Дальнего Востока прозвучит 28 марта на заседании гордумы.

Первым сдал пакет документов певец, президент Фонда развития Владивостока «Горожанин и Гражданин» Сергей Мильвит.

Вторым потенциальным кандидатом оказался депутат Законодательного собрания Приморья Олег Вельгодский.