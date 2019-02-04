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Исламистов, готовивших покушение на президента Египта, ждет смертная казнь

Политика

Террористы пытались убить Абдель Фаттаха Ас-Сиси в Мекке в 2014 году

Исламистов, готовивших покушение на президента Египта, ждет смертная казнь
WilliamCho
Правосудие

Каир, 4 февраля 2019, 19:44 — REGNUM  Военный суд Египта затребовал смертной казни для восьми арестованных исламистов, двое из которых обвиняются в подготовке покушения на президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси, 4 февраля передает агентство Reuters.

Сообщается, что исламисты, связанные с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовились убить Ас-Сиси в Мекке в 2014 году.

Смертный приговор должен быть утвержден великим муфтием Египта. Решение будет вынесено после 6 марта.

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