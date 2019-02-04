В Египте ликвидирована крупная террористическая ячейка

Каир, , 12:55 — REGNUM Официальный представитель Вооруженных сил Египта, полковник Генерального штаба Тамер Рифаи сообщил, что Вооружённые силы арабской республики при тесном взаимодействии с гражданской полицией провели спецоперацию по ликвидации террористической ячейки на западе страны.

В результате данной операции было ликвидировано восемь боевиков, уничтожены инфраструктурные объекты радикалов, изъяты боеприпасы и единицы вооружения. Об этом сообщает саудовское новостное агенство «Аш-Шарк аль-Аусат».

По словам Рифаи, спецоперация прошла в рамках продолжающейся кампании Вооружённых сил Египта и структур МВД страны по уничтожению радикальных и преступных элементов на всех стратегических направлениях. Операция стала возможной благодаря точным разведывательным данным и взаимодействию Вооруженных сил страны со структурами по обеспечению национальной безопасности, которые и сообщили о нахождении на западе страны крупной террористической ячейки.

Сообщается, что радикалы планировали осуществить атаки против мирного населения страны, тем самым поставив под угрозу национальную безопасность.

Напомним, что в феврале 2018 года Вооруженные силы Египта совместно с силами гражданской полиции объявили о начале широкой программы по уничтожению террористических групп в ряде египетских провинций. Особое внимание было уделено зачистке полуострова Синай, являющегося основным местом концентрации боевиков. За время оперативных действий было ликвидировано более 500 экстремистов.