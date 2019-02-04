Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Меркель призывает «быть креативнее» с Brexit

Политика

И попытаться «услышать друг друга»

Токио, 4 февраля 2019, 18:05 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель призывает стороны «быть креативнее» на переговорах по Brexit, 4 февраля передает агентство Reuters.

Выступая в Японии, Меркель призвала европейских коллег «быть креативнее» и попытаться «услышать друг друга» по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза.

Госпожа канцлер отметила, что её коллеги не намерены пересматривать «согласованное соглашение», отвергнутое парламентом Великобритании, однако готовы отдельно обсуждать вопрос границы Северной Ирландии и Ирландии.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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