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Мэй намерена добиться от евробюрократов изменения сделки по Brexit

Политика

Шансы не велики

Мэй намерена добиться от евробюрократов изменения сделки по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 3 февраля 2019, 14:29 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет попытаться убедить евробюрократов изменить параметры ранее согласованного плана выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом сегодня, 3 февраля, пишет газета Sunday Telegraph.

Мэй заявила, что она прислушалась к мнению оппозиционных политиков, представителей профсоюзов и бизнеса и хочет попробовать добиться от евробюрократов изменения параметров ранее согласованного плана по выходу Великобритании из Европейского союза.

«Именно поэтому, когда я вернусь в Брюссель, я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и новой решимостью согласовать прагматичные решения, реализующие Brexit, за который проголосовал британский народ», — высокопарно заявила Мэй.

Она подчеркнула, что хочет добиться в частности того, чтобы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия не было никаких жестких границ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января палата общин парламента Великобритании приняла две поправки к биллю о выходе Соединенного королевства из Европейского союза. От кабинета Мэй потребовали, чтобы выход Великобритании из ЕС был осуществлен исключительно в рамках сделки с Брюсселем, но в то же время, параметры этой сделки должны быть изменены.

Как именно Мэй будет убеждать евробюрократов и в особенности Ангелу Меркель в необходимости изменить сделку по Brexit, сказать трудно.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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