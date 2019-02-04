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Организатор переворота в Зимбабве отправлен на лечение в ЮАР

Политика

Генерал Чивенга проходит лечение от ранений после покушения 2018 года

Хараре, 4 февраля 2019, 17:00 — REGNUM  Генерал Константин Чивенга — бывший главнокомандующий армии и действующий вице-президент Зимбабве — снова отправлен на лечение в ЮАР, 4 февраля передает агентство Reuters.

Об отправке вице-президента в ЮАР сообщают СМИ Зимбабве. Чивенга вынужден проходить лечение от ранений после покушения в июне 2018 года. Правительство Зимбабве пока не подтверждает отправку генерала в ЮАР.

Генерал Константин Чивенга известен как основной организатор переворота военных в ноябре 2017 года, в результате которого власти лишился многолетний лидер Зимбабве Роберт Мугабе.

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