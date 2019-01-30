Профсоюзы Зимбабве не смогли договориться о забастовке

Хараре, , 23:28 — REGNUM Профсоюзы работников государственного сектора Зимбабве не смогли договориться о начале всеобщей забастовки, 30 января передает агентство Reuters.

«Заседание Совета… закончилось преждевременно, люди вышли. Нет единого мнения. Как мы можем объявить забастовку, когда наши коллеги приходят и говорят, что некоторым профсоюзам заплатили?» — сообщил журналистам представитель «Прогрессивного союза учителей Зимбабве» Раймонд Маджонгве.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января профсоюзы работников госсектора Зимбабве заявили, что объявят забастовку, если в течение 48 часов правительство не поднимет вопрос об увеличении их зарплат.

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