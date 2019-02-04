Понедельник, 4 Февраля 2019 года
13:43:09 МСК

Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Гуайдо

Политика

В заявлении говорилось, что ЕС признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы в случае отказа от новых выборов главы этой страны

Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Гуайдо
Иллюстрация: Confinex.ru
Флаги Италии и ЕС

Брюссель, 4 февраля 2019, 13:28 — REGNUM  Италия заблокировала заявление Европейского союза о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом этой страны, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Отмечается, что Италия наложила вето на соответствующее заявление на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте (Румыния).

В заявлении, которое должна была сделать глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, говорилось, что Европейский союз признает Гуайдо временным президентом в случае отказа от новых выборов главы Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Испания и Великобритания, дали венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро время назначить новые президентские выборы в стране, в случае отказа страны пообещали признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Срок был установлен до 3 февраля.

Читайте также: Лондон и Мадрид признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить