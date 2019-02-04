Лидер КНДР поздравил Путина с Новым годом по лунному календарю

Пхеньян, , 09:16 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом по лунному календарю, сообщает 4 февраля Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что новогодние поздравительные письма были отправления лидерам 20 государств, в том числе Белоруссии, Кубы, Сирии, а также генсеку ООН Антониу Гутеррешу. О содержании посланий не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Южной Корее пройдет один из важнейших праздников страны — Корейский новый год (первый день лунно-солнечного календаря), который празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.

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