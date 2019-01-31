В Южной Корее в новогодние праздники скорая будет работать круглосуточно

Сеул, , 15:14 — REGNUM Во время новогодних праздников на территории Южной Кореи круглосуточно будут работать 521 отделение неотложной помощи, сообщает SBS News.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея сообщило, что в период со 2 по 6 февраля будет работать около 1200 больниц, клиник и аптек, а также 129 справочных центров, 119 станций неотложной помощи и 120 call — центров.

Согласно данным министерства, в прошлом году за аналогичный период больницы посетили более 100 тыс человек. Чаще всего в медицинские учреждения обращались из-за простуды, пневмонии, энтерита, аллергии, болей в животе.

По сравнению со среднегодовыми показателями, в 2018 году количество обращений с простудой увеличилось в 2,7 раза, пневмонией в 2,4 раза, энтеритом в 2,3 раза, с аллергией в 1,8 раз.

В феврале в Южной Корее состоится один из важнейших праздников — Корейский новый год (первый день лунно-солнечного календаря), который празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.