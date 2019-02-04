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Песков подтвердил встречу глав РФ, Турции и Ирана в Сочи

Политика

Саммит состоится 14 февраля

Москва, 4 февраля 2019, 02:56 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил дату переговоров в Сочи руководителей России, Турции и Ирана. Саммит состоится 14 февраля, сообщил журналистам Песков.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос о том, состоится ли встреча Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Сочи 14 февраля. На этот же день помимо трехсторонних переговоров намечены двусторонние контакты Путина с Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее переговоры 14 февраля с российским лидером анонсировал Эрдоган. О новом саммите по сирийскому урегулированию с участием Ирана президенты России и Турции договорились 23 января.

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Российско-турецкие отношения
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