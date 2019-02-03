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Порошенко подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Политика

Ранее действующий глава Украины Петр Порошенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах-2019 в стране

Порошенко подал в ЦИК документы для участия в выборах президента
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 3 февраля 2019, 18:12 — REGNUM  Документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины для регистрации кандидатом в президенты подал действующий глава государства Пётр Порошенко. Об этом сообщил в воскресенье, 3 февраля, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на странице в соцсети Facebook.

«Порошенко подал документы в ЦИК», — написал Цеголко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий глава Украины Петр Порошенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах-2019 в стране, которые пройдут 31 марта.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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