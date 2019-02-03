Петр Порошенко раскрыл свои доходы

Киев, , 04:38 — REGNUM В 2017 году президент Украины Петр Порошенко заработал более 16 млн гривен (примерно $600). Об этом говорится в декларации, которую он внес в Единый реестр деклараций как кандидат на пост главы государства.

Зарплата украинского лидера за год составила 336 тыс. гривен ($12,2 тыс.), еще 15 млн 795 тыс. гривен ($573,6 тыс.) он получил в качестве процентов по депозитам в Международном инвестиционном банке (МИБ). Доход от продажи имущества составил 172 тыс. гривен ($6,2 тыс.). В МИБ Порошенко хранит $25,5 млн.

Во владении Порошенко находятся, в частности, особняк, пять земельных участков, три квартиры и нежилое помещение. Также у него один автомобиль Mercedes-Benz, еще одной иномаркой — Jaguar — владеет его супруга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах. Они пройдут на Украине 31 марта.

Читайте также: Глава охраны Порошенко рассказал об 11 покушениях на президента