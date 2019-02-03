Зеленский пообещал западным дипломатам начать переговоры с Путиным

Киев, , 07:36 — REGNUM Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский, который также является кандидатом на пост президента Украины, заявил, что в случае своего избрания главой государства намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом накануне, 2 февраля, пишет издание Strana.ua.

23 января в представительстве Евросоюза на Украине состоялась встреча Зеленского, который сейчас является лидером предвыборного рейтинга, с западными дипломатами. Украинские СМИ утверждают, что для западных дипломатов разговор с Зеленским оказался «обескураживающим», а сам шоумен заметно волновался и отвечал на вопросы крайне расплывчато.

В какой-то момент Зеленский заявил, что в случае его избрания в качестве президента Украины он обязательно сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

После этого западные дипломаты спросили его — не боится ли Зеленский, что после этого администрацию президента Украины сожгут радикалы? Убедительно ответить на этот вопрос Зеленский не смог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последним социологическим опросам на Украине Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты этой страны. Стоит отметить, что все социологические службы на Украине крайне ангажированы.

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