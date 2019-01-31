Опрос: На Украине 80% граждан недовольны политикой Порошенко

Киев, , 17:03 — REGNUM Порядка 80% граждан Украины испытывают недовольство политикой действующего президента Украины Петра Порошенко. Такие данные следуют из социологического опроса группы «Рейтинг», результаты которого опубликованы сегодня, 31 января.

Группа «Рейтинг» провела социологический опрос в период с 16 по 24 января. В опросе участвовали 6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Соцопрос показывает, что 80% граждан крайне недовольны деятельностью Порошенко на посту президента Украины.

Кроме того, деятельностью премьер-министра Украины Владимира Гройсмана недовольны 81% опрошенных.

Деятельностью Верховной рады недовольны 90% опрошенных.

При этом деятельностью Порошенко довольны около 15% опрошенных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом же опросов респондетов спрашивали о том, за кого из кандидатов они бы отдали свои голоса на предстоящих выборах президента Украины. За Порошенко были готовы отдать голоса 15,1% опрошенных.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос: Зеленский обошел Тимошенко и выбилсяв лидеры президентской гонки