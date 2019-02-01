Глава охраны Порошенко рассказал об 11 покушениях на президента

Киев, , 15:50 — REGNUM Президента Украины Петра Прошенко хотели ликвидировать 11 раз при помощи снайперского оружия, заявил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей, сообщил 31 января телеканал «Прямой».

Сотрудники охраны фиксировали активность неизвестных снайперов, готовящихся к ликвидации Порошенко:

«Наши сотрудники-военнослужащие, контрснайперской службы увидели на территории, не контролируемой нами, так называемые снайперские пары, которые работали в формате готовности к совершению террористического акта. Понимаете, что хороший профессиональный снайпер, работая с профессиональной контрснайперской системой, может попасть до 3 километров», — рассказал Гелетей.

Он отметил, что сотрудники государственной охраны находили закладки, и изымали оружие и взрывчатку в районе тех мест, куда приезжал, или которые проезжал Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валерий Гелетей заявил, что его ведомство предотвратило 11 покушений на Петра Порошенко, а также порекомендовал главе раскольников Епифанию обзавестись государственной охраной.

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Бывший заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Степан Гавриш уверен, что рассказы Гелетея являются предвыборными пиар-технологиями, призванными запугать электорат зловещей «рукой Кремля», охотящейся на Порошенко.

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