Индекс Дюмина: эксперты оценили трехлетний срок тульского губернатора

Тула, , 21:50 — REGNUM 2 февраля Алексею Дюмину на посту губернатора Тульской области «стукнуло» три года. Одни скажут, что мало, другие требуют реальные результаты. У Дюмина, по мнению экспертов, их немало, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Без громких отставок

Команда у губернатора медленно, но верно обновляется молодыми и перспективными управленцами. В 2018 году председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов ушел в отставку «по состоянию здоровья». Семь лет он проработал в Тульской области заместителем губернатора и председателем правительства. На его место указом Алексея Дюмина назначен зампред правительства Валерий Шерин. В его обязанности вошли организация деятельности правительства региона, обеспечение эффективной работы органов исполнительной власти. Он должен осуществлять непосредственный контроль строительной и жилищно-коммунальной сфер, а также координировать деятельность министерства финансов. Это в первую очередь ориентация Дюмина «на людей».

«Принцип «не хуже других» для нас с вами неприемлем… Хочу подчеркнуть: говоря о потенциале региона, имею в виду не только производство. Главное — это люди. А люди у нас здесь — особенные, они и работать умеют, и душой болеют за дело», — сказал губернатор в послании на 2017-й.

Рыба гниет с головы. Так решил Алексей Дюмин в марте 2017 года, уволив министра здравоохранения Ольгу Аванесян [занимала пост с 2013 года]. Однако руководитель области не рубил с плеча, а провел детальный анализ в ведомстве с помощью федеральных коллег. В итоге выяснилось, что системные проблемы не решались.

Также в 2018 году свой пост покинула председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева [руководила ведомством с 2013 года]. В причинах она обозначила исключительно собственное желание.

Корпус глав администраций муниципалитетов Тульской области в целом остается стабильным. Исключениями стали отставки главы Новомоскоска Вадима Жерздева, главы Богородицка Ираклия Маградзе и главы Заокска Елены Рыбаковой.

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«Дюмин уже достаточно давно сформировал свою команду, которая не меняется без острой на то необходимости. То, что в Туле сильная управленческая команда подтверждает и тот факт, что президент Владимир Путин доверил именно Алексею Дюмину руководить группой «Промышленность» в Госсовете России. Подтверждают высокую управленческую устойчивость и разного рода рейтинги, которые публикуются разными, независимыми друг от друга экспертными агентствами. Почти во всех них Тульская область и губернатор находятся наверху рейтингового списка», — отмечает политолог Николай Евдокимов.

Федеральная траектория развития

Начатые в последние годы в регионе проекты по развитию области синхронизированы с указом президента России от 7 мая 2018 года и становятся неотъемлемой частью национальных проектов. Это дает области новые возможности. В частности, софинансирование региона в нацпроектах предусмотрено в соотношении 4% к 96% федерального бюджета.

Бюджет Тульской области продолжает сохранять социальную направленность. В бюджете 2017-го эти расходы составляли 11,2 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд — из регионального бюджета. На 2018 год был заложен рост до 12,3 млрд рублей.

В сфере демографии — поддержка первых рождений, семей с детьми. Более 62 тысяч семей получают социальную помощь. На это в 2018 году направлено 3,8 млрд рублей, в том числе 3 млрд — из регионального бюджета. На 2019 год запланирован рост на 4%. Из 56 различных выплат на поддержку семей с детьми 44 — региональные.

Одна из проблемных сфер — здравоохранение — потихонечку «идет на поправку». В 2018 году после капремонта открыты стационары в Волово и Туле. Обновлены условия пребывания в 10 больницах, в 2019 году на эти цели направляется 183,4 млн рублей. Еще один плюс в данном вопросе — пилотный проект программы долговременного ухода за пожилыми людьми. Эта система предполагает целый комплекс мер: от подготовки специалистов патронажной службы и создания инфраструктуры по уходу за пожилыми людьми до школ родственного ухода.

Сами туляки отмечают три ключевых результата: в поликлиниках меньше очередей, скорая помощь стала лучше и оперативнее, стали развиваться диспансеризация, скрининговые мероприятия и программа «Мужское здоровье» (за 9 месяцев обследовали 6 тысяч представителей сильной половины).

Сегодня главная задача для Дюмина в здравоохранении — повышение качества помощи онкобольным. На лекарства для них из бюджета на 2019 год выделяется 200 млн рублей. А из 238 млн рублей, выделяемых на новое медицинское оборудование, большая часть — по профилю онкологии. А накануне министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков объявил 2019 год в регионе — годом борьбы с онкологией.

В системе образования заметен скачок. Строятся новые детские сады (за 2018 год — четыре: три в Туле, один в Донском). Для дошкольников, в том числе для детей до трех лет, создается почти тысяча новых мест. Около 200 млн рублей направлено на начало строительства нового здания действующей школы в Туле — это дополнительно 100 мест уже в 2019 году. Еще одно среднее общеобразовательное учреждение на 600 мест в областном центре планируется построить за 2019−2020 годы. В ближайшее время начнется возведение детсада в Новомосковске. Кстати, в текущем году в структуре расходов бюджета образование — самая весомая статья: почти 30% от всех расходов.

В сфере экономики губернатор выделил пять основных направлений: развитие ОЭЗ «Узловая», реализация потенциала территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР); повышение производительности труда в промышленности; развитие сельского хозяйства, которое сегодня становится одним из наиболее инвестиционно-привлекательных секторов; модернизация «оборонки», развитие ее потенциала в сфере выпуска гражданской продукции и продукции «двойного» назначения.

«За три года руководства областью Алексею Дюмину удалось вывести регион на качественно новый уровень. Появились новые значимые объекты (Суворовское училище, Тульская набережная, ОЭЗ «Узловая»), развивается туристический потенциал, увеличен объем финансирования социальных программ, растет экономика региона. Безусловно, Дюмин имеет вес на федеральном уровне и его лоббистский уровень позволяет ему решать многие проблемы области. Также крайне важно, что Дюмин показал себя как принципиальный управленец, который борется с коррупцией в регионе», — говорит руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Эксперт полагает, что жители области воспринимают присутствие в регионе Дюмина как благо, а сам губернатор пользуется поддержкой населения.

«В отличие от предыдущего губернатора он не склонен к публичной порке подчиненных и выстраивает отношения с жителями на основе взаимного уважения. Также необходимо отметить, что Дюмин уделяет приоритетное внимание здравоохранению региона, что крайне важно для Тульской области», — отметил он.

Времени на раскачку не было

По мнению политолога Николая Евдокимова, три года для управленца уже позволяет делать определенные выводы.

«Когда речь идет об оценке работы губернатора, то необходимо учитывать три группы факторов, — говорит эксперт. — Во-первых, уровень социально-экономического развития региона. Понятно, что Тульская область по экономическому потенциалу не входит в число ведущих регионов. Тем не менее, ставка на привлечение инвестиций приносит свои плоды. В регион привлекаются новые средства, создаются территории опережающего социально-экономического развития, как, например, в Ефремове. Да и сам центр области преобразился за последние три года, построен набережная, решаются инфраструктурные вопросы. Проблемы социально-экономического плана в Тульской области, безусловно, есть, но они являются, скорее, следствием процессов, которые характерны для всей российской экономики.

Во-вторых, имиджевая составляющая. В контексте развития региона много делается для повышения привлекательности Тулы. Крупнейшим событием в этом контексте стал выигрыш права на проведение фестиваля «Тула — новогодняя столица России». Подобные события привлекают туристов со всей страны. Таким образом, думаю, что три года руководства областью Дюмина дали региону серьезный толчок в плане социально-экономического развития».

Если говорить о 2019 годе, то работа в нем для властей Тульской области будет иметь ряд особенностей. В первую очередь, это касается государственных программ региона. 12 из 30-ти проектов — это, по сути, региональная составляющая приоритетных вопросов, сформированных в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2018 года.

Доходы бюджета Тульской области на 2019 год запланированы в размере 68,1 млрд рублей, что соответствует уровню 2018 года. Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета запланированы в размере 57,2 млрд рублей. В том числе налог на прибыль организаций — 19,2 млрд рублей, налог на доходы физлиц — 18,8 млрд рублей, акцизы — 11,05 млрд рублей. Налоги на имущество граждан и организаций запланированы в размере 5,2 млрд рублей. Безвозмездные поступления в бюджет региона ожидается в размере 10,8 млрд. рублей.

Расходы бюджета Тульской области на 2019 год — 72,9 млрд рублей, на 0,6% выше уровня 2018 года. Траты по статьям «регионального кошелька» примерно соответствуют аналогичным бюджета-2018. За исключением двух глобальных — образования и здравоохранения. На первое заложено более 21 млрд рублей (на 16,6% больше, чем в прошлом). На здравоохранение соответственно 8,388 млрд рублей (на 9% больше 2018-го). Дефицит бюджета области в 2019 году прогнозируется в объеме 4,8 млрд рублей.

Все эти показатели, стабильность, а в некоторых сферах рост, позволяют экспертам говорить о том, что Дюмин оставляет «яркий след в современной истории Тульской области».

«Не имея опыта руководства регионом, но показав свой профессионализм в решении сложных отраслевых задач, Дюмин сумел ответить на новый для себя вызов, — считает руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов. — Его становление как губернатора прошло в короткие сроки, он сумел консолидировать региональные элиты на решении ключевых задач, связанных с экономикой и инвестициями, качеством жизни и человеческим капиталом. Причем времени на раскачку и вхождение в курс дел у Алексея Дюмина не оказалось. В феврале — назначение, а в марте на всю страну грянул годами копившийся конфликт с цыганами в Плеханово, одновременно необходимо было вникать в мельчайшие детали регионального управления, чтобы сформулировать стратегические цели на ближайшие пять лет».

По словам эксперта, за счет федеральных связей действующему губернатору Тульской области удалось оживить интерес госкорпораций и крупных инвесторов к региону, о чем свидетельствует подписание долгосрочных соглашений с «Ростехом», «Роснефтью», «Газпромом» уже в первый год работы.

«Привлечение инвестиций в регион закономерно стало ключевой задачей команды губернатора, который не раз подчеркивал, что вся его работа нацелена на улучшение жизни каждого жителя области. В этом смысле социальная политика выступает концентрированным выражением экономики, от которой напрямую зависит благополучие людей. В регионе появились новые социальные практики и инициативы: кванториумы, центры поддержки одаренных детей, творческий кластер «Октава», «Лето в парках», «Русские усадьбы». Усилилась поддержка игровых и исконно тульских видов спорта, любители футбола, хоккея и велотрековых гонок это явственно ощутили. Во внутреннем туризме Тульская область усилила свои позиции благодаря новой набережной, отреставрированным историческим усадьбам, интересным мероприятиям», — говорит политолог.

Онотметил, что «три года Дюмина не превратились в рутину, сама жизнь и те проблемы, которые есть в регионе, не дают губернатору почивать на лаврах»:

«Очень сложная ситуация сохраняется в демографической сфере, экологической обстановке, остро стоит кадровый вопрос (который не решить с наскока из-за двухчасовой близости Москвы), ЖКХ нуждается в скорейшем обновлении. По-прежнему не удовлетворн запрос на открытость власти на местах. Это в прямом смысле отравляет повседневную жизнь людей и влияет на отношение к губернатору».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, назначение на пост врио губернатора Тульской области 2 февраля 2016 года для Алексея Дюмина стало неожиданностью. В сентябре того же года в единый день голосования за Дюмина проголосовали 84% избирателей.