Тула выделилась: область поднялась в рейтинге эффективности управления

Тула, , 20:20 — REGNUM Тульская область в числе лучших регионов страны по эффективности управления в 2018 году. По мнению специалистов «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК), этот регион ЦФО добился наилучших результатов по большинству направлений, что «свидетельствует о высоком качестве работы региональной власти». В итоге Тульская область не только сохранила свое место в Топ-10, но и поднялась на строчку выше, чем в 2017-м.

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Социалка и финансы в порядке

Примечательно, что лидеры в рейтинге АПЭК не изменились. Произошла лишь перемена мест. В первой тройке Тюменская и Белгородская области и Чеченская Республика. Тульская область сместилась с седьмого на шестое, где делит строчку с Санкт-Петербургом.

По данным исследователей [участвовали 155 экспертов], в Туле существенно улучшилась ситуация в социальном и финансово-экономическом блоках, где оценивались межнациональные и межконфессиональные отношения, развитие транспортной инфраструктуры и ЖКХ, эффективность экономического управления, бюджетной политики и улучшение инвестиционного климата.

«Улучшение позиций Тульской области в рейтинге АПЭК связано с результатами работы управленческой команды Алексея Дюмина, который за три года сумел точечно ее усилить профессиональными кадрами и максимально эффективно воспользоваться лоббистским потенциалом региона. Общественная поддержка губернатора и консолидация региональных элит находятся на высоком уровне, отношения с федеральным центром характеризуются продвижением интересов и инициатив Тульской области. С точки зрения выстраивания отношений с ключевыми акторами региональной политики Алексей Дюмин демонстрирует высокую эффективность», — отмечает руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов.

По словам эксперта, существенного прогресса достиг социальный блок:

«Медленно, но верно меняется ситуация в здравоохранении, заявлены большие проекты в транспортной сфере, а также реализованы инициативы губернатора в пространственном развитии Тулы — набережная, креативные и общественные пространства, образовательные центры. Также Тульская область может похвастаться своими успехами в привлечении инвестиций и создании условий для работы инвесторов».

Факторы подъема

В исследовании АПЭК есть регионы, которые пропали из первой десятки. Провальным год оказался для Воронежской области, которая с восьмого места переместилась на 12−14. Аналитики считают, что негативная динамика связана с социальным направлением, с которым не справляется новый губернатор Александр Гусев. Из Топ-10 пропали и соседствующие республики — Татария и Башкирия. В последнем небольшой, но все-таки спад, произошел из-за смены власти, но резкого ухудшения не наблюдается.

Эксперты отмечают, что Тульскую область во главе с Алексеем Дюминым уже привычно видеть в числе лучших и отмечают несколько факторов подъёма.

»Высокие позиции тульского губернатора Алексея Дюмина становятся уже привычными. Причем в большинстве случаев точка зрения составителей разных рейтингов примерно совпадает. Устойчивость Дюмина можно объяснить несколькими факторами», — говорит политолог Николай Евдокимов.

«Во-первых, 2018 год стало для региона успешным во многих отношениях. Благодаря мерам региональной власти удалось купировать потенциальное недовольство граждан непопулярными реформами правительства. Были проведены ряд заметных имиджевых мероприятий. В том числе, совсем недавно был реализован проект «Тула — Новогодняя столица России», что привлекло в регион часть туристов. Иначе говоря, власть проявляет активность в различных сферах и дает результат.

Во-вторых, успех Дюмина обусловлен, прежде всего, высокой политической управляемостью региона. Кстати, это видно и по рейтингу АПЭК, где в сегменте «Политико-управленческий блок» область заняла высокое шестое место. В Туле почти нет серьёзных внутриэлитных противоречий, региональная власть консолидирована вокруг губернатора и это, конечно, повышает эффективность управленческих решений, способствует строгой управленческой дисциплине.

В-третьих, сказывается влияние, которое имеет Дюмин внутри федеральной политической элиты. Об этом говорит, например, то, что ему доверили возглавить рабочую группу «Промышленность» в Госсовете России. Сегодня устойчивость губернатора очень часто определяется его поддержкой в Кремле. С этим у Дюмина все в порядке, что и стало одной из главных причин высокого места в рейтинге АПЭК», — считает политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации подготовлен «Агентством политических и экономических коммуникаций» (АПЭК). Это шестое уникальное аналитическое исследование, где представлен синтез экспертных оценок и обработанных статистических и рейтинговых данных. К оценке привлекаются более 100 экспертов агентства и лаборатории региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики».