США пригрозили Николасу Мадуро заключением в Гуантанамо

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM В случае сопротивления президент Венесуэлы Николас Мадуро может оказаться в печально известной американской тюрьме Гуантанамо. Об этом намекнул советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире авторского радиошоу Хью Хьюитта The Hugh Hewitt Show.

«Я желаю Мадуро долгого и спокойного отдыха на красивом пляже вдали от Венесуэлы. И чем раньше он использует эту возможность, тем более велика вероятность, что он сможет провести тихий и приятный отдых на красивом пляже, а не в другой его части, такой как Гуантанамо», — сказал Болтон 1 февраля.

Тюрьма Гуантанамо находится в одноименном заливе на военно-морской базе США на Кубе. В этой тюрьме содержатся в основном террористы. К заключенным в Гуантанамо применяются пытки.

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