Суббота, 2 Февраля 2019 года
02:31:17 МСК

В Каракасе назвали слова Пенса о «диктатуре Мадуро» анахронизмом

Политика

Риторика Ричарда Никсона и Джозефа Маккарти

Каракас, 2 февраля 2019, 02:30 — REGNUM  Слова американского вице-президента Майкла Пенса о «диктатуре Мадуро» — это неактуальная риторика времен холодной войны, написал венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Twitter.

Комментируя заявление Пенса о том, что «пора положить конец диктатуре» Николаса Мадуро, Арреаса дал такую оценку риторике Вашингтона:

«Анахроничный язык холодной войны, бесполезный в XXI веке».

Венесуэльский министр подчеркнул, что такие вердикты неэффективны, это просто пропаганда. Подобные слова напоминают о временах маккартизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пенс заявил, что Мадуро — не президент, а диктатор, и что он «должен уйти». Он повторил позицию Вашингтона, согласно которой США согласны говорить лишь с Хуаном Гуайдо, незаконно провозгласившим себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Майк Пенс призвал «положить конец диктатуре Мадуро»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции США против Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить