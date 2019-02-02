В Каракасе назвали слова Пенса о «диктатуре Мадуро» анахронизмом

Каракас, , 02:30 — REGNUM Слова американского вице-президента Майкла Пенса о «диктатуре Мадуро» — это неактуальная риторика времен холодной войны, написал венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Twitter.

Комментируя заявление Пенса о том, что «пора положить конец диктатуре» Николаса Мадуро, Арреаса дал такую оценку риторике Вашингтона:

«Анахроничный язык холодной войны, бесполезный в XXI веке».

Венесуэльский министр подчеркнул, что такие вердикты неэффективны, это просто пропаганда. Подобные слова напоминают о временах маккартизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пенс заявил, что Мадуро — не президент, а диктатор, и что он «должен уйти». Он повторил позицию Вашингтона, согласно которой США согласны говорить лишь с Хуаном Гуайдо, незаконно провозгласившим себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

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