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«Это большое облегчение» — адвокаты Лорана Гбагбо о решении МУС

Политика

«Тот, кто оправдан, не должен оставаться в заключении»

Гаага, Нидерланды, 1 февраля 2019, 23:27 — REGNUM  Защита Лорана Гбагбо одобряет решение Международного уголовного суда (МУС) об освобождении бывшего президента Кот-д'Ивуара, 1 февраля передает агентство Reuters.

«После двух недель ожидания в тюрьме это большое облегчение. Тот, кто оправдан, не должен оставаться в заключении», — сообщил журналистам адвокат Гбагбо Герт Ян Кнопс.

Как сообщало ИА REGNUM, Гбагбо был оправдан МУС в Гааге ещё в середине января, однако находился под стражей по требованию обвинения — прокуроры настаивали, что возвращение Гбагбо в Кот-д'Ивуар может спровоцировать кровопролитие.

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