МУС освободил бывшего президента Кот-д'Ивуар

Гаага, Нидерланды, , 19:38 — REGNUM Международный уголовный суд вынес вердикт по освобождению бывшего президента Кот-д'Ивуар Лорана Гбагбо и его соратника Шарля Бле Гуде, 1 февраля передает агентство Reuters.

Согласно решению коллегии МУС, Гбагбо и Бле Гуде будут выпущены из заключения и смогут направиться в «государства, готовые принять их на своей территории».

Условие освобождения Гбагбо, оправданного МУС еще в середине января, связано с протестом прокуроров, заявляющих о возможности беспорядков и насилия в Кот-д'Ивуар в случае возвращения экс-президента на родину.

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