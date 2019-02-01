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Евросоюз призывал Украину провести «свободные и честные выборы»

Политика

«Свободные, честные выборы — это наш компас»

Бухарест, 1 февраля 2019, 17:21 — REGNUM  Внешнеполитическое ведомство Евросоюза призывает потенциальных членов провести «свободные и честные выборы», чтобы доказать свое право на членство в союзе, 1 февраля передает агентство Associated Press.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини адресно обратилась к Украине, Молдавии и Грузии — странам, подписавшим договор об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году.

«Свободные, честные выборы — это наш компас», — пояснила Могерини, выступая на мероприятии в столице Румынии.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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