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Украина и Грузия пересмотрят соглашение о свободной торговле

Экономика

Соглашение было заключено еще в 1995 году

Киев, 16 января 2019, 20:09 — REGNUM  Украина и Грузия внесут изменения в соглашение о свободной торговле от 9 января 1995 года, заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает 16 января УНИАН.

По его словам, изменения позволят использовать Украине и Грузии при двусторонней торговле положения региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед). Таким образом, Украина сможет импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать его и продавать на экспорт, указывая, что товар был произведен на Украине.

Также такие товары будут продаваться с нулевой или льготной ставкой пошлины.

Напомним, Украина стала членом Пан-Евро-Мед 1 февраля 2018 года.

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