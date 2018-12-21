Кокорину и Мамаеву изменили статью обвинения на более тяжкую

Москва, , 18:55 — REGNUM Обвинение против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина переквалифицировано со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Об этом 21 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката одного из подсудимых Вячеслава Барика.

По его словам, переквалификация обвинения произошла после получения результатов медицинской экспертизы, которая установила, что потерпевшим был «причинен лёгкий вред здоровью, травмы вызвали кратковременное расстройство здоровья».

«В связи с этим следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи 116 УК РФ на статью 115 УК РФ», — пояснил адвокат.

Отмечается, что по обеим этим статьям предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, однако статья о причинении лёгкого вреда здоровью считается более тяжкой. Обвинения по статье «Хулиганство» в рамках дела сохранены.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драк с их участием в центре Москвы. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов спортсменов на решение Тверского районного суда о продлении им ареста на два месяца — до 8 февраля 2019 года.

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