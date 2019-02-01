Доброволец из России умер в украинской колонии от пыток — Грызлов

Москва, , 15:10 — REGNUM Причиной смерти российского гражданина Валерия Иванова в украинской тюрьме стали пытки. Об этом заявил 1 февраля журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

По словам дипломата, смерть 45-летнего гражданина РФ не была случайностью, выводы экспертов говорят, что Иванов скончался в результате того, что его пытали.

«Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности», — подчеркнул полпред, добавив, что Россия будет добиваться возвращения людей, незаконно удерживаемых украинскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по факту гибели на Украине российского гражданина — заключенного колонии Валерия Иванова.

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Напомним, Иванов участвовал в боевых действиях в Донбассе в качестве добровольца на стороне ополчения и попал в плен. Российский гражданин находился в списках на обмен с 2017 года, однако его обмен не состоялся по вине украинской стороны.

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