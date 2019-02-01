СКР возбудил дело после гибели добровольца из РФ в украинской колонии

Москва, , 10:42 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели на Украине российского гражданина — заключенного колонии возбуждено следственными органами СКР. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 9 декабря 2018 года 45-летний Валерий Иванов скончался в исправительной колонии в украинском Дрогобыче (Львовская область). Смерть, по заключению экспертизы, наступила в результате «тупой сочетанной травмы тела».

Российские следователи полагают, что мужчина скончался в результате «противоправных действий неустановленных лиц». Проще говоря, Иванова до смерти забили в колонии. 28 декабря его тело доставили в Северодвинск для похорон.

Дело возбуждено по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, следственными органами СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Устанавливаются обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Иванов участвовал в качестве добровольца в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения и попал в плен. Мужчина находился в списках на обмен в 2017 году, однако процедура была сорвана украинской стороной.

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