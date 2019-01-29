Абэ рассказал, когда на южных Курильских островах появятся военные базы США

Токио, , 15:36 — REGNUM В случае если южные Курильские острова будут переданы Японии, размещение американских военных объектов на этих территориях возможно только с согласия правительства Японии. Об этом заявил премьер-министр Синдзо Абэ, сообщает агентство Kyodo.

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Премьер-министр напомнил, что Соединённые Штаты могут размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках двустороннего договора о безопасности.

«Однако место размещения должно быть согласовано с правительством страны», — добавил Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, активизировать российско-японские переговоры по заключению мирного договора между Японией и Россией на основе совместной декларации от 19 октября 1956 года лидеры двух стран Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились в ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре. Основным препятствием для заключения мирного договора являются претензии Токио на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Москва отвергает эти претензии.

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Добавим, что несколько лет назад японские власти допускали возможность размещения на южных Курилах военных баз Пентагона — если острова войдут в состав Японии. Об этом на переговорах в Москве в декабре 2016 года заявлял генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.

Уже в ноябре 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заверил, что на территории южных Курильских островов, в случае передачи их Японии, военные базы США размещаться не будут.

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