Почему Ватикан откладывает заявление по Венесуэле

Каракас, , 00:50 — REGNUM Ситуация в Венесуэле поставила в сложное положение Ватикан. Почему Святой престол затрудняется дать оценку происходящим там событиям, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Многие католические издания соглашаются с тем, что позиция Ватикана не должна быть обнародована поспешно, пока динамика событий в Венесуэле остается неустойчивой и непонятна конкретика. В такой ситуации всякое недостаточно обдуманное слово из авторитетного источника может стать дополнительной причиной социальных бедствий, и все же, Ватикану придется определить свою позицию, ведь давление на него нарастает с самых разных сторон.

Так, например, Конференция католического епископата Венесуэлы поддержала оппозиционного политика Хуана Гуайдо, и в этом она, в свою очередь, была поддержана некоторыми европейскими католиками. Тем не менее, сама история взаимоотношений Католической церкви и власти в Венесуэле препятствует тому, чтобы безоглядно бросаться в поддержку проамериканского ставленника Гуайдо, достаточно вспомнить убитого в 1980 году проамериканскими экстремистами святого архиепиского Сан-Сальвадорского Оскара Ромеро, канонизированного Католической церковью совсем недавно — в октябре прошлого года. Конечно, высшим католическим иерархам сложно открыто встать на сторону Николаса Мадуро, но поддержать креатуру США им тоже нелегко.

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