Ватикан спотыкается о Венесуэлу

Станислав Стремидловский, , 16:50 — REGNUM

Ватикан оказался в сложном положении из-за событий в Венесуэле. Политическая эскалация в этой стране пришлась на время визита в Панаму папы Римского Франциска, который принимает участие во Всемирных днях молодежи. Как отмечает американский католический портал Crux, в то время как понтифик «вылетел из Рима в среду, 23 января, еще одна проблема, за которой внимательно следит Ватикан, вспыхнула, когда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы объявил себя временным президентом, и ряд стран региона, включая Соединенные Штаты, признали его».

В итоге венесуэльская повестка вторглась в повестку представительного международного мероприятия, на котором присутствовал Франциск. За него выступил исполняющий обязанности директора Зала печати Святого престола Алессандро Джизотти. Он сообщил журналистам, что «Святейший Отец, которого настигли в Панаме новости из Венесуэлы, внимательно следит за развитием ситуации и молится за всех венесуэльцев», ну, а Ватикан традиционно «поддерживает все усилия, чтобы предотвратить дальнейшие страдания населения». Ряд католических изданий назвали правильной такую «равноудаленную» позицию папы в ситуации, когда динамика развития событий остается неустойчивой, непонятно, что именно происходит на местах и как поведет себя армия. Франциск «не хочет рисковать», не желает высечь своими словами искры, которые спровоцируют новые пожарища в этой и так уже накаленной атмосфере. Но как долго он сможет сохранять нейтралитет в ситуации, когда на Святой престол сильно давят с разных сторон?

Главной проблемой для Ватикана сейчас становится вопрос удержания баланса внутри самой Католической церкви. С одной стороны, Святой престол направил своего представителя на инаугурацию действующего президента Николаса Мадуро, которая состоялась в начале января этого года. Однако, с другой стороны, против Мадуро категорически против выступает Конференция католического епископата Венесуэлы. На днях епископы заявили о признании в качестве президента страны оппозиционного политика Хуана Гуайдо, которого настойчиво, если не настырно, пропихивает Вашингтон. В заявлении Конференции указывается, что она признает Национальную ассамблею единственным законным и легитимным органом власти в стране, и со ссылкой на «большинство людей» просит «сменить направление и избрать новые органы власти». Как можно судить, венесуэльским епископам сочувствуют европейские католики. Так, авторитетный итальянский католический портал L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa предоставил слово архиепископу Коро Мариано Парра, который требует от Мадуро уйти ради «блага народа».

Однако Венесуэла — не просто «еще одна страна» для Франциска. Его ближайший сотрудник, государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин служил здесь апостольским нунцием. Венесуэльцем по происхождению является нынешний глава ордена иезуитов (к которому принадлежит понтифик) отец Артуро Соса. Венесуэльский архиепископ Эдгар Пена Парра стал в августе прошлого года заместителем госсекретаря Святого престола, среди его компетенций — контакты с ватиканскими посольствами в различных странах. Таким образом, в отношении Венесуэлы у местной Конференции католического епископата нет монополии на информацию, папа может получать ее на самом высоком уровне, а контакты Святого престола с администрацией Мадуро вызывает беспокойство части венесуэльских иерархов. Наконец, невозможно не учитывать исторический контекст выживания иезуитов и католических священников в Южной Америки во второй половине XX века.

Когда Конференция католического епископа Венесуэлы в своем известном заявлении от 9 января, где вся легитимность власти передавалась ею Национальной ассамблее, цитировала святого архиепископа Сан-Сальвадорского Оскара Ромеро, это выглядело вызывающе. Ведь именно Ромеро был тем человеком, который в 1980-х годах активно протестовал против оказания США военной помощи «революционной хунте» и писал письма в Белый дом, заявляя, что такие действия «обострят несправедливость и репрессии», направленные против людей, которые зачастую борются за элементарные человеческие права. И именно боевиками проамериканской диктатуры архиепископ был застрелен 24 марта 1980 года, когда он служил мессу в часовне больницы «Божественного провидения». А 14 октября 2018 года вместе с Папой Павлом VI монсеньор Ромеро был канонизирован Католической церковью. Так что может быть сегодня венесуэльские иезуиты и не будут открыто становиться на сторону Мадуро, но и поддерживать выдвиженца Вашингтона они тоже не станут.

Наконец, следует сказать и о геополитической составляющей всего этого дела. Некоторые эксперты рассматривают события в Венесуэле как часть широкого наступления США на христианско-социальные и христианско-демократические силы в Южной Америке, что может также привести к сокращению присутствия Ватикана в местных католических общинах, которые будут вытеснены американским «англиканско-протестантским фундаментализмом». Кто знает. Но успех операции Вашингтона в Венесуэле явно не понравится Пекину, который вместе с Россией, Турцией и Ираном выступает в поддержку президента Мадуро. Между тем Святой престол сейчас пытается станцевать танго с Китаем, чтобы наконец восстановить ранее бывшие дипломатические отношения и легально утвердиться в этой стране. Встань Ватикан на сторону американцев, о доверии китайских властей придется забыть надолго. Поэтому папе Франциску приходится сейчас лавировать и хранить молчание, хотя его все сильнее и сильнее дергают за края риз с разных сторон. И в отличие от Сирии, где все ясно, где есть «плохие джихадисты» и «хорошие христиане», венесуэльский конфликт с каждым днем доставляет все новые и новые осложнения.