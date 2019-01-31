В 2018 году предотвращено 11 покушений на Порошенко — начальник охраны

Киев, , 13:36 — REGNUM В течение 2018 года управление государственной охраны (УГО) предотвратило 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко, заявил глава УГО Валерий Гелетей, сообщило 30 января Украинское радио.

«В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства», — рассказал он.

На вопрос о предоставлении охраны главе раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию, Гелетей заявил, что выступает за такое решение, однако для этого нужно согласие самого Епифания, а также соответствующий указ президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года в больнице скончался мэр Гданьска Павел Адамович, который получил несколько ножевых ранений во время благотворительного концерта.

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Свидетели трагедии отметили непрофессионализм охраны политика. После содеянного нападавший около минуты ходил по сцене, размахивая ножом.

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