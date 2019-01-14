Мэр Гданьска скончался после нападения

Гданьск, Польша, , 17:07 — REGNUM Мэр польского города Гданьска Павел Адамович, который получил несколько ножевых ранений, скончался в больнице, передает сегодня, 14 января, «Польское радио».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время благотворительного концерта в Гданьске мэр Адамович произносил речь со сцены. В этот момент на сцену вышел молодой человек, который прокричал, что просидел в тюрьме пять лет, будучи невиновным, и поэтому сейчас убьет мэра. Он достал нож и нанес Адамовичу несколько ударов. Скрутить нападавшего смогли подоспевшие охранники, которые действовали не слишком оперативно. Полиции на мероприятии не было.

Позднее выяснилось, что нападавший, который назвался Стефаном, проник на мероприятие, используя аккредитацию СМИ. Он совсем недавно освободился из тюрьмы, где отсидел пять с половиной лет за нападения на банки. Нападавший страдает от тяжелого психического заболевания. В ходе нападения Стефан также выкрикивал, что в тюрьму он попал из-за партии «Гражданская платформа» и там его якобы пытали. Стоит отметить, что позиции «Гражданской платформы» в Гданьске всегда были особенно сильны и мэр Адамович был видным членом этой партии.

Раненного Адамовича доставили в больницу. Врачи оперировали мэра, но спасти его так и не удалось.

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