МИД РФ призвал США вывести войска из сирийского Эт-Танфа

Москва, , 11:58 — REGNUM Москва призывает Вашингтон немедленно вывести своих военнослужащих из зоны вокруг сирийского Эт-Танфа. Об этом 31 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также российский дипломат добавила, что контроль над указанным регионом должен быть передан Дамаску.

«Призываем Вашингтон незамедлительно вывести свои войска из зон вокруг Эт-Танфа и передать контроль за этой территорией правительству Сирии», — заявила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что Организация Объединенных Наций (ООН) в настоящее время готовит отправку очередного гумконвоя в лагерь беженцев, находящийся в районе Эт-Танф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Сирию были переброшены еще 600 военнослужащих США. По информации турецких СМИ, военные направлены в САР якобы для организации вывода основного военного контингента США.

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