В Сирию переброшены еще 600 военнослужащих США

Дамаск, , 17:00 — REGNUM По информации турецкого агентства Anadolu Ajansı, в Сирию переброшено еще шестьсот военнослужащих США. Агентство со ссылкой на Пентагон утверждает, что эти дополнительные силы необходимы для проведения эвакуации американских войск из Сирии.

Американские военные разместились на военных базах США в районах Хараб Ишк и Сыррин, которые находятся к востоку от реки Евфрат. Данные базы могут быть задействованы как основные центры эвакуации. Кроме того, военные базы США в районе Румейлан и Таль Бейдер, которые находятся в провинции Хасака, будут использоваться для вывода тяжелого вооружения по воздуху.

Пентагон заявил о направлении дополнительного военного контингента в Сирию 24 января. Контингент будет задействован в операции по выводу войск США с сирийской территории.

Всего в регионе, который контролируется Сирийскими демократическими силами, находится 18 военных баз США. На них дислоцировано около двух тысяч американских военнослужащих. Основу СДС составляют курдские отряды Народных защитников, которые Турция называет сирийской ветвью запрещенной Рабочей партии Курдистана и относит к террористическим организациям.

Anadolu Ajansı отмечает, что по настоянию американского генералитета президент США Дональд Трамп несколько изменил свою позицию по поводу вывода американских войск из Сирии, и появилась формулировка «медленный и безопасный вывод войск».

По другим источникам сообщается, что администрация США ищет способ оставить в Сирии свой военный гарнизон в районе Эт-Танф. Там размещено около двухсот американских военных. Кроме этого, известно о присутствии там британских военнослужащих. На этой же территории находится группировка «Магавир Эт-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью шесть тысяч боевиков.

База в Эт-Танфе, по словам американских военных, нужна для сдерживания роста влияния Ирана в регионе. Однако есть проблема с юридическим обоснованием ее присутствия, т. к. войска США имеют полномочия в Сирии только на борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Против вывода американских войск активно выступает Израиль и Франция. Есть информация, что президент Франции Эммануэль Макрон лично обращался к Дональду Трампу, чтобы он не выводил войска из Сирии. Опасения союзников США обоснованы. Уйдут США, уйдут и Франция, и Великобритания. Израиль опасается, что территория Сирии будет превращена в плацдарм для нападения на его территорию.

Сильная оппозиция выводу войск США есть и в самих Соединенных Штатах. До сих пор идет борьба за отмену этого решения Дональда Трампа или растягивание его по времени.