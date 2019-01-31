В Ингушетии задержали главу регионального штаба МВД

Магас, , 02:16 — REGNUM Задержание главы регионального штаба МВД РФ по Ингушетии Савербега Шадиева проведено сотрудниками полиции и ФСБ, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Шадиева подозревают в мошенничестве. Проводятся следственные действия, начата служебная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начато расследование в отношении сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, подозреваемого в ряде преступлений, в том числе в давлении на свидетелей и в участии в преступном сообществе.

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