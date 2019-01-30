У Арашуковых прошли обыски. Изъято оружие у крупная сумма денег

Москва, , 23:00 — REGNUM В ходе обысков у задержанного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова были изъяты драгоценности, оружие и крупная сумма денег, сообщает 30 января ТАСС.

В данный момент сотрудники СКР выявляют принадлежность изъятого имущества фигурантам уголовного дела, по которому задержаны Рауф и Рауль Арашуковы. Принадлежащее им имущество будет арестовано.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого подозревают в участии в преступном сообществе, причастности к убийству, давлении на свидетелей и крупномасштабном хищении газа.

Напомним, Арашуков по решению суда арестован на два месяца.

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