В доме и рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски — СМИ

Рига, , 15:25 — REGNUM Сотрудники антикоррупционного ведомства Латвии пришли с обыском в рабочий кабинет и домой к мэру Риги Нилу Ушакову. Об этом сообщает 30 января агентство Leta.

По данным источников агентства, из кабинета Ушакова в городской администрации правоохранители вынесли предположительно компьютер и большую папку с документами.

Позднее в латвийском бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией подтвердили, что в рамках уголовного процесса были проведены «неотложные процессуальные действия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. премьер-министра Латвии Марис Кучинскис выступил за уход с поста мэра Риги Нила Ушакова в связи с коррупционным скандалом на муниципальном предприятии Rīgas satiksme.

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