Премьер-министр Латвии выступил за свержение мэра Риги Ушакова

Рига, , 14:20 — REGNUM

По мнению и.о. премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, мэр Риги Нил Ушаков не могу не быть в курсе происходящего на предприятии Rīgas satiksme.

Сегодня, 18 декабря, в интервью Латвийскому телевидению, на вопрос должен ли Ушаков в сложившейся ситуации самостоятельно покинуть свой пост, глава латвийского кабмина ответил: «По правде сказать, да». При этом премьер-министр отметил, что этот вопрос Ушаков должен решить сам.

Он выразил уверенность в том, что «виновные будут наказаны по всей строгости», отметив, что случившееся в Рижской думе — «плевок в общество».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов в Латвии, на которых победу одержала партия «Согласие» (председателем партии является мэр Риги Нил Ушаков), все остальные партии наотрез отказались формировать с «Согласием» правящую коалицию, но к сегодняшнему дню так и не договорились между собой, кто войдёт в правящие. В итоге парламент даже не смог принять бюджет на 2019 год, сейчас принят временный. Одновременно с этим в Риге, которую полностью контролирует «Согласие», разгорелся коррупционный скандал вокруг перевозчика Rīgas satiksme. Правоохранительные органы нашли множество нарушений в этом муниципальном предприятии, прошли обыски и аресты, а националисты заявили, что Ушаков лично ответственен за ситуацию на предприятии и потребовали его отставки.

Читайте ранее в этом сюжете: «Битва за Ригу» и тщетная измена: конформиста Ушакова атакуют националисты