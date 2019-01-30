КПРФ дала сигнал всем представителям государственной власти в Новосибирске

Новосибирск, , 11:39 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые встретился с фракцией КПРФ в Законодательном собрании региона в полном составе, сообщается на сайте регионального отделения партии. По мнению депутатов-коммунистов, эта встреча «даст конкретику в работе с региональными министрами по актуальным проблемам области».

Отметим, что ранее депутат новосибирского Заксобрания от фракции КПРФ Роман Яковлев собрал от новосибирцев более ста актуальных вопросов к губернатору, некоторые из них были озвучены на встрече .

«Были даны конкретные поручения по тем темам, которые требовали перспективной проработки. Поручения на встрече сразу записывались и у депутатов нашей фракции уже есть конкретные возможности ссылаться на встречу с губернатором при работе с региональными министерством и правительством. Эта встреча была многофакторной и она открывает новые возможности для депутатов нашей фракции. Сам факт такой конструктивной работы с высшим должностным лицом — это сигнал всем представителям государственной власти в области», — заявил зампредседателя новосибирского Заксобрания Владимир Карпов (КПРФ).

Сообщается, что аналогичные встречи Андрей Травников проведёт и с представителями других партий в Законодательном собрании Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не собирается отказываться от предвыборного соглашения с мэром Новосибирска Анатолием Локтем, согласно которому Локоть не стал участвовать в выборах губернатора осенью 2018 года взамен на поддержку на выборах градоначальника в 2019 году. Отметим, что Анатолий локоть одновременно является первым секретарём Новосибирского областного комитета КПРФ.

Его полномочия истекают 22 апреля. Выборы, скорее всего, будут назначены на единый день голосования — сентябрь 2019 года.

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