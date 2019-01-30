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США хотят сделать из Венесуэлы «латиноамериканский Вьетнам» — Мадуро

Политика

Лидер Венесуэлы обратился к американскому народу с призывом помешать правительству США

Каракас, 30 января 2019, 11:01 — REGNUM  Администрация Соединенных Штатов намерена превратить Венесуэлу во второй Вьетнам, написал 30 января в своем Twitter глава Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Народ США, я прошу, чтобы вы помогли остановить вмешательство правительства Дональда Трампа, которое стремится сделать мою родину Вьетнамом в Латинской Америке», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1090466751995887616

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что попытки властей республики установить диалог с президентом США Дональдом Трампом были заблокированы его советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.

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Политический кризис в Венесуэле
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