Мадуро: Болтон запрещает Трампу вести диалог с Венесуэлой

Москва, , 08:12 — REGNUM Попытки властей Венесуэлы установить диалог с президентом США Дональдом Трампом были заблокированы его советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

По его словам, в последние годы он неоднократно предпринимал безуспешные попытки выйти на прямой диалог с американским лидером.

«Я все эти годы делал попытки, на личном уровне — направлял сообщения, которые доходили до Трампа», — цитирует слова Мадуро РИА Новости.

Однако, добавил глава Венесуэлы, у него есть информация, что Болтон запрещает Трампу начинать диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в республике в ближайшее время будут созданы десятки тысяч подразделений народного ополчения.

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