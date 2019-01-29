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Мадуро анонсировал создание 50 000 подразделений народного ополчения

Политика

К маю в Венесуэле появятся до двух миллионов ополченцев, заявил Николас Мадуро

Каракас, 29 января 2019, 23:59 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал создание в ближайшее время десятков тысяч подразделений народного ополчения по всей стране, передаёт 29 января телеканал Telesur.

«Я объявляю о создании более 50 000 единиц народной обороны во всех районах, городах, посёлках и деревнях страны. Пусть Боливарианская национальная милиция организует силы народа», — заявил Мадуро.

По словам президента, до мая в Венесуэле появятся два миллиона ополченцев, которыми будут получены военные инструкции.

Ополчение и вооружённые силы не позволят «североамериканской империи прикоснуться и к пяди территории» Венесуэлы, заверил он.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что любое военное вмешательство третьих стран во внутренние дела Венесуэлы будет грозить неизбежными негативными последствиями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле предупредили о последствиях военного вмешательства в Венесуэле

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Политический кризис в Венесуэле
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